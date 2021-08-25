Конкурс на междугородние автобусные перевозки открыли в Удмуртии

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Миндортрансом Удмуртии объявлен открытый конкурс на организацию автобусных пассажирских перевозок между городами и районами Удмуртии. Как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, всего на конкурс выставили 36 маршрутов.

Заявки Миндортранс принимает с 25 до 31 августа. Рассматривать и проверять их будут в период с 31 августа по 7 сентября этого года.

Напомним, ранее АО «ИПОПАТ» стало победителем (и по совместительству единственным) участником трех конкурсов на автобусные пассажирские перевозки в Ижевске.

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