В незаконном выращивании мака подозревают жительницу Удмуртии

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Более 70 кустов мака нашли во дворе одного из частных домов села Факел Игринского района Удмуртии в ходе профилактического обхода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

«Как пояснила 47-летняя хозяйка дома, мак она выращивала в кулинарных и декоративных целях», - говорится в сообщении.

Исследование показало наличие в растениях наркотических веществ. Возбуждено уголовно дело по статье 231 УК РФ – «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере».

Ведомство напоминает, что культивировать наркосодержащие растения чревато административной или уголовной ответственности – здесь все зависит от их количества. Выращивание таких растений в крупном или особо крупном размере карается штрафом в размере до 300 000 рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

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