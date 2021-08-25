Вакцинироваться от коронавируса можно будет еще в четырех точках Ижевска

28 августа желающие вакцинироваться смогут выбирать сразу из 6 точек на городской карте Фото: Ильяс Бекмансуров

В Ижевске откроют еще четыре мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Вакцину можно будет поставить по следующим адресам:

28 августа с 10.00 до 12.00 – улица Камбарская, 29;

28 августа с 13.00 до 15.00 – улица Первомайская, 28;

28 августа с 16.00 до 18.00 – улица 40 лет Победы, 64;

28, 29 августа с 11.00 до 18.00 – Парк Кирова.

Горожанам не стоит забывать и о возможности поставить прививку в пункте на Центральной площади, который работает ежедневно с 8:00 до 21:00 с перерывом на санобработку с 15:00 до 15:30.

Ранее сообщалось об открытии временных пунктов в Парке космонавтов (25 августа с 17:00 до 20:00) и в театре «Молодой человек» (28 августа с 11:00 до 14:00). Таким образом, 28 августа можно будет выбирать сразу из 6 пунктов на территории города.

«Поставить вакцину «Спутник V», «Спутник Лайт» или «ЭпиВакКорона» могут все желающие старше 18 лет. Перед прививкой горожан будет осматривать врач-терапевт. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и ручку для заполнения медицинской документации», - напоминает пресс-служба ижевской мэрии.

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