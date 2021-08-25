Теперь официально: Минсвязь Удмуртии переименовали в Минцифры

Министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов Фото: Архив КП

Министерство информатизации и связи Удмуртии официально переименовали в министерство цифрового развития. Как сообщает пресс-служба ведомства, теперь название регионального органа соотносится с названием федерального министерства.

«23 августа, после государственной регистрации изменений в учредительные документы, министерство официально получило новое название. Решение о переименовании мотивировано тем, что изменение названия наиболее полно отразит функции и задачи, которые сегодня стоят перед министерством», – рассказал министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов.

Отмечается, что переименование Минсвязи на Минцифры в соответствии с федеральным «образцом» уже провели в большинстве регионов страны.

Напомним, 9 июня глава республики Александр Бречалов подписал указ о переименовании ведомства.

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