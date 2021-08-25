Конкурс на междугородние автобусные перевозки отменили в Удмуртии

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Министерство транспорта и дорожного хозяйства отменило конкурс на организацию автобусных пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам. Как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, решение связано с нежеланием допустить нарушения прав участников.

Напомним, региональный Миндортранс сообщил о старте конкурса 24 августа, 25 августа начался прием заявок. На конкурс выставили 36 маршрутов между городами и районами республики.

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