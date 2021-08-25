Удмуртия занимает первое место в ПФО по качеству школьного образования

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В рейтинге Роспотребнадзора по качеству школьного образования Удмуртия занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе и 7-е в России. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

По результатам выступления школьников на олимпиадах всероссийского уровня в 2021 году регион занял 5-е место в России. Республиканская система выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи – 7-я в стране.

«В этом году в республике открываются 4 новых школы, 3 из них – в районах», - отмечает глава Удмуртии.

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