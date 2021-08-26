За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 225 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 26 августа в Удмуртии выявлено 225 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 37 детей до 14 лет и 47 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 16 смертей (новый антирекорд).

205 человек выздоровели, их выписали.

5 792 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 261 - в состоянии средней степени тяжести, 297 – в тяжелом состоянии.

Всего на 26 августа в Удмуртии зарегистрировано 45 435 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 37 135 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 510 смертей.

Вакцинирован 329 801 житель Удмуртии. Из них 283 365 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 16 802 человека.

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