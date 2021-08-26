Последние новости Ижевска на 26 августа 2021 года: новое место для крематория и встреча с писателем

Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск! На календаре 26 августа, четверг. За окном +11 °C. А на «Комсомолке» – традиционный обзор новостей и событий минувшего дня.

Одной строкой:

– Удмуртия занимает первое место в ПФО по качеству школьного образования

– Теперь официально: Минсвязь Удмуртии переименовали в Минцифры

– Вакцинироваться от коронавируса можно будет еще в четырех точках Ижевска

– Около 460 тысяч пенсионеров Удмуртии получат 10 тысяч рублей от государства в сентябре

– По лосю в Ижевске проехались два автомобиля

– Минстрой отказал в строительстве сразу нескольких многоэтажек в Ижевске

Далее с подробностями:

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КРЕМАТОРИЯ ПОД ИЖЕВСКОМ

Вопрос о появлении крематория в Удмуртии поднимался не раз

Вопрос о появлении крематория в Удмуртии поднимался не раз. Еще в 2015 году планировалось возобновить стройку, замороженную в 1990-е годы, однако ее остановили из-за протеста ижевчан. В марте 2021 года стало известно о новом строительстве в Завьяловском районе. Но неделю назад стало известно, что жители района добились отмены строительства крематория на этом участке. Наши коллеги выяснили, не откажется ли инвестор от реализации проекта под давлением общественного резонанса.

ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ, КОТОРЫЕ ЖДУТ РЕКОНСТРУКЦИИ

На улицах Ижевска можно найти много интересных исторических объектов

На улицах Ижевска можно найти много интересных исторических объектов: Национальная библиотека, арсенал, соборы и церкви... Одни из них открыты для посещения, другие, к сожалению, давно закрыли свои двери для ижевчан – не хватает средств, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. А ведь они могут стать интересными точками притяжения. «Комсомолка» собрала шесть недоступных зданий, которые хотелось бы отремонтировать в городе.

О ПОКОРЕНИИ ЭЛЬБРУСА МАКСИМОМ ВЫЛЕГЖАНИНЫМ

Фото: архив Максима Вылегжанина

Высочайшая горная вершина России и Европы покорилась лыжнику, чемпиону мира и трехкратному вице-чемпиону Олимпийских игр Максиму Вылегжанину. Спортсмен из Удмуртии рассказал о восхождении на высоту 5 642 метра.

О ВИЗИТЕ АВТОРА КНИГИ «КАК Я БЫЛ АННОЙ»

Павел Селуков

На день города в Воткинск приедет финалист литературной премии «Большая книга» Павел Селуков. Он презентует свою новую книгу «Как я был Анной» (18+) в музее-усадьбе П.И. Чайковского. Встреча с писателем (12+) пройдет 28 августа. Она будет бесплатной.