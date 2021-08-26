Девочку в Ижевске взяли в первый класс после вмешательства прокуратуры

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Прокуратура Октябрьского района Ижевска провела проверку по обращению матери 7-летней девочки. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, одна из школ отказала ей в зачислении в первый класс.

«Установлено, что 01.04.2021 с использованием Регионального портала государственных и муниципальных услуг (далее – РПГУ) женщиной подано заявление о зачислении ее дочери в 1 класс школы. Кроме того, 01.04.2021 заявление о принятии дочери в 1 класс школы подано посредством электронной почты образовательной организации», - говорится в сообщении.

Однако школа отказала в приеме, поскольку в единый журнал регистрации заявлений о приеме сотрудниками была внесена лишь запись о заявлении, которую мать подала через РПГУ, хотя оно было подано позже заявления, отправленного на электронную почту. Из-за данной ошибки фактически было нарушено право девочки на образование.

«В защиту прав ребенка прокуратурой в адрес директора школы внесено представление, по результатам рассмотрения которого девочка зачислена в первый класс данной школы, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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