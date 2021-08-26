Два подростка оказались в больнице после аварии на мотоцикле под Ижевском

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

25 августа в деревне Хохряки Завьяловского района Удмуртии произошло ДТП с двумя пострадавшими несовершеннолетними подростками. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по региону, около 18:45 напротив дома №17 по улице Совхозная 15-летний водитель мотоцикла «KAYO» столкнулся с автомобилем «Лада Приора» с 37-летним мужчиной за рулем. Мотоциклист не предоставил преимущества в движении на нерегулируемом перекрестке.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

«В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла и его пассажир – 14-летний мальчик, получили травмы, доставлены в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится административное расследование.

Госавтоинспекция напоминает взрослым, что в их обязанности входит контроль и пресечение попыток самостоятельно сесть за руль.

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