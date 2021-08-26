Почти 300 тысяч рублей перевела мошенникам 58-летняя жительница Удмуртии

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В Сарапуле возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств дистанционным способом. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, 58-летняя жительница города перевела мошенникам почти 300 тысяч рублей.

«Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка, и сообщил о том, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. Со слов звонившего, для предотвращения хищения денежных средств необходимо было оформить «зеркальный» кредит, а деньги перевести на продиктованные ей счета. Таким образом, введенная в заблуждение пенсионерка перевела злоумышленникам 295.000 рублей», - говорится в сообщении.

После перевода денег женщина осознала, что стала жертвой мошенников, и подала заявление в полицию.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Проводятся мероприятия по раскрытию преступления.

Ведомство напоминает, гражданам, что «зеркальные кредиты», «резервные счета» и «сейфовые ячейки» - это не более чем мошеннические уловки. Следует прекратить разговор и позвонить на горячую линию банка строго по номеру, указанному на обороте банковской карты. В случае, если вы стали жертвой мошенников, позвоните по телефону 02 (со всех мобильных – 102.

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