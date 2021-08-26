«Зенит-Ижевск» уступил липецкому «Металлургу» в матче Кубка России по футболу

Фото: vk.com/fczenitizhevsk

25 августа в столице Удмуртии прошел первый матч группового этапа Кубка России по футболу. «Зенит-Ижевск» принимал команду из первого дивизиона ФНЛ – липецкий «Металлург».

Если в первом тайме ижевчанам удалось удержать на табло нули, то удаление и пенальти в самом начале второго привели к тому, что Денис Поярков открыл счет. 1:0 в пользу команды из Липецка.

В середине второго тайма Денис Шаповалов удвоил преимущество гостей. Все, что смогли сделать ижевчане – забить гол престижа в добавленное время, отличился Кирилл Мырзаков. Итог: 1:2 и ноль очков после первого круга.

В конце сентября во втором и заключительном матче группового этапа «Зенит» примет столичный ЦСКА.

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