Сертификат дополнительного образования: как он действует в Удмуртии?

Сертификаты действуют в Ижевске с 2018 года, но вопросов осталось много Фото: Диля Ахмадишина

Неделю назад в Удмуртии началась запись в кружки и секции по сертификатам дополнительного образования. У родителей возникло много вопросов, связанных с этим процессом: какая сумма есть на сертификате? нужно ли его обновлять каждый год? на сколько кружков можно записаться? Разобраться в нюансах помогли Елена Щербина, начальник отдела дополнительного образования Ижевска, Павел Чернов, заместитель директора дома детского-юношеского творчества и Дмитрий Выдрин, руководитель АНО «Родительский комитет Удмуртии» во время прямого эфира радио «Комсомольская правда» – Ижевск» (107,5 FM, 12+).

СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

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Сертификаты начали выдавать в Ижевске в 2018 году. Они позволяют детям 5-18 лет посещать кружки и секции за счет государства – оно полностью или частично покроет затраты. Список секций, на которые можно записаться, есть в навигаторе допобразования. Важно: ребенок должен быть зарегистрирован на территории области.

«Задача сертификатов – предоставить качественное дополнительное образование каждому ребенку. Получая его, каждый ребенок и его родитель получает доступ в личный кабинет, где они могут увидеть широкий спектр проверенных организаций дополнительного образования, и выбрать именно те кружки и секции, которые ему интересны. Сделать свой выбор можно даже в зависимости от месторасположения кружков – поближе к дому, школе», – уточнила Елена Щербина.

Каждый год получать сертификат не нужно – достаточно пройти процедуру один раз. Сделать это можно через портал-навигатор https://ur.pfdo.ru/partner/documents или лично прийти в учреждение дополнительного образования и записаться.

«За три года изменился сам принцип учета, и стали появляться более качественные программы. Сейчас для того, чтобы к педагогу пришли дети, ему нужно тщательно продумывать программу, развивать интересные направления. Так начали появляться новые программы, куда идут дети», – сказала Елена Щербина.

Как прошел первый год кружков по сертификатам, «Комсомолка» рассказала здесь.

ХОТИМ ПОПАСТЬ В ЧАСТНЫЙ КРУЖОК ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА. ТАК МОЖНО?

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В Ижевске 319 частных кружков во всех районах города. Посмотреть полный список государственных и частных кружков можно на сайте https://ur.pfdo.ru/app. И с 2021 года в них можно записаться по сертификатам, если они прошли государственное лицензирование.

«Не все частные организации могут использовать средства сертификата. Их программы допобразования должны пройти процедуру сертификации. Родитель может использовать средства сертификата для того, чтобы оплачивать занятия ребенка в частной образовательной организации. Если она не участвует в этой системе, родители оплачивают кружок самостоятельно в полном объеме», – пояснил Павел Чернов.

А КАКАЯ СУММА «ЛЕЖИТ» НА СЕРТИФИКАТЕ?

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Общая сумма – 10 139 рублей. Но стоит учесть важный момент – финансирование делится из-за того, что учебный год разделен годом календарным.

«Если вы начинаете заниматься по сертифицированной программе в сентябре, на счету будет не 10 139 рублей, а соответственно тому месяцу, в котором вы пришли, то есть в начале осени это будет около 4000 рублей. Этих денег достаточно для того, чтобы оплатить занятия до конца календарного года. В январе вновь появляется сумма на сертификате, и, таким образом, финансирование сохраняется до тех пор, пока ребенок занимается по документу», – пояснил Павел Чернов.

СЕРТИФИКАТ ДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ?

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Сертификат дополнительного образования действует на территории всей республики, неважно, в каком муниципалитете он был получен. В Ижевске вы предъявляете номер документа для того, чтобы попасть в детское объединение, и занимаетесь там по сертификату.

А уже образовательная организация делает соответствующие шаги для того, чтобы получить соглашение с муниципалитетом, чтобы денежные средства переходили непосредственно в эту организацию», – ответил Павел Чернов.

НА СКОЛЬКО КРУЖКОВ ОДНОВРЕМЕННО ДЕЙСТВУЕТ СЕРТИФИКАТ?

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Ребенок может посещать не более пяти секций, кружков или программ по сертификату учета. Когда деньги списываются с сертификата финансирования, можно ходить на неограниченное число кружков – главное, чтобы хватило суммы.

«Если их не хватает, а ребенок хочет ходить в то или иное детское объединение, то уже родитель доплачивает собственные средства», – отметил Павел Чернов.

Во всех случаях ребенок может заниматься как в одном учреждении, так и сразу в нескольких.

Послушать подкаст «Как сертификаты на кружки помогают повысить конкуренцию среди педагогов и улучшить качество образовательных программ» можно по ссылке.

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