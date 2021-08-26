Избил черенком лопаты: в Удмуртии завершено расследование пьяного убийства на почве ревности

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В Можге завершено расследование убийства 60-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба СКР по Удмуртии, в совершении преступления обвиняется 44-летний местный житель.

«По данным следствия, накануне случившегося обвиняемый на протяжении нескольких дней в компании знакомых в квартире местной жительницы, а также в принадлежащей ей хозяйственной постройке употреблял спиртные напитки. Днем 4 июля 2021 года между обвиняемым и одним из присутствующих мужчин – 60-летним местным жителем возникла конфликтная ситуация на почве ревности к хозяйке дома», - говорится в сообщении.

В ходе конфликта обвиняемый избил оппонента черенком лопаты, нанося удары в том числе и по голове, после чего спрятал его в сарае, где тот скончался спустя несколько часов. Только на следующий день тело обнаружила хозяйка дома.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Место происшествия осмотрели, назначили необходимые экспертизы. Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

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