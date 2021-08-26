34-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве 43-летнего собутыльника

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В Балезино завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Кезского района. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, его обвиняют в пьяном убийстве 43-летнего знакомого.

«По данным следствия, накануне случившегося, 12 апреля 2021 года обвиняемый со своим знакомым 43-летним мужчиной употреблял спиртные напитки в одном из домов в п. Кез. При этом между мужчинами произошла ссора», - говорится в сообщении.

В ходе конфликта обвиняемый избил знакомого литровой стеклянной бутылкой и деревянным бруском, от чего тот скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Место происшествия осмотрели, допросили односельчан и родственников погибшего и обвиняемого. Проведены необходимые экспертизы. дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения и направления в суд.

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