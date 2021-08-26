В приюте для животных в Удмуртии не оказалось животных

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Главное управление ветеринарии Удмуртии совместно с прокуратурой завершили проверку деятельности приюта для животных в Глазове. Как сообщает пресс-служба управления, проверка зафиксировала отсутствие животных в приюте.
«Согласно представленным документам последнее животное после проведения предусмотренных законом процедур было возвращено на прежнее место обитания 22.06.2021, поступление других животных в приют не зафиксировано», — говорится в сообщении.
Проверка выявила следующие нарушения: несоответствие требованиям нормативных документов и ведения и хранения сведений и документов, которые подтверждают исполнение законодательства при регулировании численности животных без владельцев. Также не были предоставлены видеозаписи с доказательствами отлова и выпуска животных в среду обитания.
На владельца приюта возбудят административное производство. Ему вынесено представление об устранении нарушений.
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