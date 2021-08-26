Очереди на ремонт дождались 16 дворов Ижевска

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Стал известен список дворов столицы Удмуртии, которые будут отремонтированы в 2022 году в рамках федеральной программы. Как сообщил мэр Ижевска Олег Бекмеметьев, в них проведут ремонт проездов и тротуаров, благоустроят газоны и установят детские площадки.
«Жители этих многоквартирных домов ещё в 2017 году подали заявки с эскизными проектами, поучаствовали в отборе, приняли решение о софинансировании работ и сейчас дождались своей очереди на ремонт», — говорится в сообщении», - пишет градоначальник.
В следующем году будут отремонтированы дворы по следующим адресам:
- улица Союзная, 55;
- улица Т. Барамзиной, 50, 72;
- улица Т. Барамзиной, 64, 66, 68, 70;
- улица Труда, 48, 48а;
- улица Ленина, 114;
- улица Красноармейская, 142;
- улица Ракетная, 24;
- улица Камбарская, 29;
- улица К. Либкнехта, 62;
- улица Нижняя, 16;
- улица 50 лет Пионерии, 27;
- улица 30 лет Победы, 32;
- шоссе Заречное, 21;
- шоссе Заречное, 71;
- улица Клубная, 64;
- улица Л. Толстого, 7а, 9, 11.
По словам мэра, в рамках проекта в Ижевске уже отремонтировано 17 дворов. Еще один находится в стадии завершения.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Сертификат дополнительного образования: как он действует в Удмуртии?
Почти 10 млрд рублей за полгода: жители Удмуртии стали больше тратиться на алкоголь