Очереди на ремонт дождались 16 дворов Ижевска

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Стал известен список дворов столицы Удмуртии, которые будут отремонтированы в 2022 году в рамках федеральной программы. Как сообщил мэр Ижевска Олег Бекмеметьев, в них проведут ремонт проездов и тротуаров, благоустроят газоны и установят детские площадки.

«Жители этих многоквартирных домов ещё в 2017 году подали заявки с эскизными проектами, поучаствовали в отборе, приняли решение о софинансировании работ и сейчас дождались своей очереди на ремонт», — говорится в сообщении», - пишет градоначальник.

В следующем году будут отремонтированы дворы по следующим адресам:

- улица Союзная, 55;

- улица Т. Барамзиной, 50, 72;

- улица Т. Барамзиной, 64, 66, 68, 70;

- улица Труда, 48, 48а;

- улица Ленина, 114;

- улица Красноармейская, 142;

- улица Ракетная, 24;

- улица Камбарская, 29;

- улица К. Либкнехта, 62;

- улица Нижняя, 16;

- улица 50 лет Пионерии, 27;

- улица 30 лет Победы, 32;

- шоссе Заречное, 21;

- шоссе Заречное, 71;

- улица Клубная, 64;

- улица Л. Толстого, 7а, 9, 11.

По словам мэра, в рамках проекта в Ижевске уже отремонтировано 17 дворов. Еще один находится в стадии завершения.

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