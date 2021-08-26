В Удмуртии присвоили лесу имя Энвиля Касимова

Фото: Партия «Новые люди»

10 тысяч саженцев ели высадили сторонники партии «Новые люди» в Воткинском районе Удмуртии. Напомним, художника не стало летом 2020 года – ему было 59 лет. Новое культурное пространство получило официальное название «АртЛес Энвиля Касимова».

Напомним, в последние несколько лет своей жизни Энвиль выкладывал в соцсети фотографии с хэштегом «артлес». Художник Дубосарский рассказывает, что именно так называлась художественная резиденция его близкого друга.

«Теперь Энвиль, как в стихотворении Маяковского про товарища Нетте: «Это – он. Я узнаю его. В блюдечках – очках спасательных кругов. Здравствуй, Нетте! Как я рад, что ты живой дымной жизнью труб, канатов и крюков. Подойди сюда!» – цитирует Дубосарский Маяковского. – Я бы тоже хотел, чтобы мою память увековечили именно так. Лес – это жизнь вечная: кислород, звери, птицы… Всегда что-то происходит!»

Касимов никогда не делил людей на живых и мертвых – он общался с теми, кто был ему интересен. У художника были вопросы к Эйнштейну, Карлу Марксу, Владимиру Маяковскому, Мерлин Монро, Фиделю Кастро – список можно продолжать долго.

Восхищался он, например, и гением Стива Джобса – Касимов даже открыл филиал его могилы в Ижевске. Кроме того, в Михайловском саду Русского музея в Петербурге художник развернул «Питерское отделение ижевского филиала могилы почетного удмурта Казимира Малевича». С другой стороны, «Сталкер» Тарковского был безжалостно перемонтирован Энвилем - как говорил сам Касимов, «в связи с утратой актуальности».

«В 2008 году мы с Энвилем проводили арт-ассамблею «Все из дерева», – вспоминает Дубосарский. – А теперь Касимов сам стал лесом! Есть памятники из камня, но они мертвые. Назвать улицу в честь художника – тоже неинтересно. А жить в каждом дереве – это круто. Мы будем вдыхать Энвиля легкими. Прислушиваясь к ветру в лесу, будем гадать, что нам хочет сказать художник… Через какое-то время из деревьев сделают столы и стулья, построят дома из бруса. Но и в этом случае жизнь продолжится: люди будут жить, в буквальном смысле, в арт-пространстве художника!».

«Мы провели сбор необходимых документов для официального увековечивания памяти художника. Что касается территории под посадку, то она была специально подготовлена сотрудниками местного лесничества», - рассказал Сергей Чудаев, руководитель регионального отделения партии «Новые люди».

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