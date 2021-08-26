Частный дом и баня загорелись на улице Азина в Ижевске

Фото: МЧС Удмуртии

Сегодня, 26 августа, на улице Азина в Ленинском районе Ижевска начался пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, загорелись частный дом и баня.

«Прибывшие через минуту с момента поступления информации пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению частного дома и бани, которые горели открытым пламенем», - говорится в сообщении.

В 13:05 пожар локализовали. К тушению привлекли 10 единиц техники и 30 человек личного состава.

Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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