Часть помещений завода «Факел» в Удмуртии закрыли в связи со вспышкой коронавируса

Фото: Амир Закиров, архив КП

25 августа деятельность бытовых помещений слесарной составного цеха завода «Факел» в Игринском районе Удмуртии по решению суда закрыли на 30 суток в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, среди сотрудников предприятия зафиксировали случаи заражения COVID-19.

«В ходе эпидемиологического расследования установлены факты нарушения обязательных требований: Федерального закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на предприятии не ведется журнал здоровья на предмет респираторных заболеваний, а в журнале уборок не указано название дезинфецирующего средства и концентрация раствора для влажной уборки и дезинфекции. В тамбуре санузла отсутствуют электрополотенца и одноразовые полотенца. Внутренняя отделка также не соответствует санитарным требованиям – линолеум разорван, плитка на полу в душевой разбита. Поверхность стен в раздевалках и в душевой не гладкая, с обваливающейся штукатуркой и осыпающейся краской.

«По фактам выявленных нарушений законодательства специалистами территориального отдела Управления в отношении хозяйствующего субъекта был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения», - сообщает региональный Роспотребнадзор.

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