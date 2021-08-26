Заседание по делу бывшего министра строительства Удмуртии перенесли

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Сегодня, 26 августа, должно было состояться судебное заседание по уголовному делу экс-министра строительства Удмуртии и бывшего директора ГУП «ТПО ЖКХ УР» Ивана Ястреба, обвиняемого в получении взяток. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, заседание перенесли в связи с тем, что адвокат второго фигуранта дела не смог присутствовать на суде.

Слушание отложили до 16 сентября этого года.

Напомним, Ястреба заключили под стражу на два месяца в ноябре 2020 года за получение взяток в особо крупном размере. После этого срок ареста несколько раз продлевали. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве, одном факте получения взятки в крупном размере и в двух фактах получения взятки в крупном размере через посредника. Ранее стало известно, что Ястреб признал вину.

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