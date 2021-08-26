Карта распространения коронавируса 26 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 26 августа в Удмуртии заболели ковидом 225 человек. 16 человек скончались, 205 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 21 455 (+133 случая к 25 августа 2021 года)
Глазов — 2 167 (+7)
Воткинск — 1 963 (+11)
Можга — 2 441
Сарапул — 1 705 (+12)
Завьяловский район — 2 191
Алнашский район — 745 (+1)
Балезинский район — 823
Вавожский район — 419
Воткинский район — 548 (+4)
Глазовский район — 439
Граховский район — 296 (+2)
Дебесский район — 344
Игринский район — 1 096 (+6)
Камбарский район — 453 (+6)
Каракулинский район — 266
Кезский район — 453
Кизнерский район — 452 (+4)
Киясовский район — 353 (+4)
Красногорский район — 491 (+9)
Малопургинский район — 573 (+3)
Можгинский район — 514 (+1)
Сарапульский район — 521 (+3)
Селтинский район — 357 (+1)
Сюмсинский район — 507 (+2)
Увинский район — 1 542 (+6)
Шарканский район — 750 (+5)
Юкаменский район — 410 (+4)
Якшур-Бодьинский район — 604
Ярский район — 344 (+1)
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