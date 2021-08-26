Карта распространения коронавируса 26 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com

На утро 26 августа в Удмуртии заболели ковидом 225 человек. 16 человек скончались, 205 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 21 455 (+133 случая к 25 августа 2021 года)

Глазов — 2 167 (+7)

Воткинск — 1 963 (+11)

Можга — 2 441

Сарапул — 1 705 (+12)

Завьяловский район — 2 191

Алнашский район — 745 (+1)

Балезинский район — 823

Вавожский район — 419

Воткинский район — 548 (+4)

Глазовский район — 439

Граховский район — 296 (+2)

Дебесский район — 344

Игринский район — 1 096 (+6)

Камбарский район — 453 (+6)

Каракулинский район — 266

Кезский район — 453

Кизнерский район — 452 (+4)

Киясовский район — 353 (+4)

Красногорский район — 491 (+9)

Малопургинский район — 573 (+3)

Можгинский район — 514 (+1)

Сарапульский район — 521 (+3)

Селтинский район — 357 (+1)

Сюмсинский район — 507 (+2)

Увинский район — 1 542 (+6)

Шарканский район — 750 (+5)

Юкаменский район — 410 (+4)

Якшур-Бодьинский район — 604

Ярский район — 344 (+1)

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сертификат дополнительного образования: как он действует в Удмуртии?

Очереди на ремонт дождались 16 дворов Ижевска