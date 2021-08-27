Молотком по лицу: в убийстве 60-летнего знакомого подозревают жителя Ижевска

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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 60-летнего ранее судимого мужчины. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, его подозревают в убийстве 53-летнего знакомого, тело которого обнаружили 25 августа в лесополосе на Воткинском шоссе.

«По данным следствия, потерпевший, являющийся лицом без определенного места жительства, с четырьмя знакомыми проживал в лесополосе на окраине Ижевска. Накануне случившегося мужчины употребляли спиртные напитки, при этом между ними произошла ссора по поводу выпитого спиртного», - говорится в сообщении.

В ходе конфликта один из мужчин избил оппонента молотком по голове, в том числе и по лицу, от чего тот скончался спустя недолгое время.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В рамках расследования осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы. Задержали. Решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

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