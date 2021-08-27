Удмуртия готова к отопительному сезону на 82%

Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд ниже 8 градусов Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» Ярослав Семенов, премьер-министр республики.

Регион готов к нему на 82%: жилищный фонд — на 88%, детские учреждения — на 76%, лечебные — на 79%, котельные — на 68,2%.

«Работа началась еще до того, как завершился прежний сезон. Это большой объем мероприятий, в том числе ремонты, реконструкции и модернизации объектов», — отметил Ярослав Семенов.

Всего к отопительному сезону нужно подготовить 907 котельных, 245 ЦТП, более 2000 км сетей, более 7000 км водопроводных сетей, более 2000 км сетей водоотведения, почти 3000 объектов социальной сферы.

Завершить подготовку нужно до 1 сентября: создать запасы и резервы топлива, подготовить предприятия ЖКХ и социальной сферы. Лидеры в этой области — Красногорский, Можгинский, Алнашский, Увинский и Сарапульский районы.

Получить паспорта готовности все муниципальные образования должны до 15 ноября.

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