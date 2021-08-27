Пьяный житель Ижевска напал на полицейского при исполнении

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В селе Завьялово возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего ижевчанина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, его подозревают в применении насилия в отношении полицейского на огороде.

«По данным следствия, в ночь с 25 на 26 августа 2021 года сотрудники полиции выехали по сообщению о хулиганских действиях на СНТ "Успех-1" в Завьяловском районе, где обнаружили находящегося в состоянии алкогольного опьянения подозреваемого. Заметив полицейских, мужчина продолжил вести себя агрессивно. В ответ на их правомерные требования прекратить противоправные действия он пнул одного из полицейских по ноге, причинив ему травму», - говорится в сообщении.

В рамках расследования осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Мужчина полностью признал свою вину. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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