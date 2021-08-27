Более 4 млн рублей похитила финансовая пирамида «Finico» у жителей Удмуртии

Фото: Ульяна Колмогорова

В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере путем обмана. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, более 35 жителей региона стали жертвами финансовой пирамиды «Finico».

«Установлено, что в период времени с декабря 2020 года по июнь 2021 года неустановленные лица распространяли ложную информацию о высокодоходной финансовой деятельности компании «Finico», тем самым привлекали денежные средства граждан», - говорится в сообщении.

Вовсе не собираясь платить гражданам полагающийся доход, «Finico» фактически похитила у них денежные средства на общую сумму более 4 200 000 рублей.

В настоящее время в полицию подано 35 заявлений обманутых вкладчиков. Каждый из них потерял от 100 000 до 3 000 000 рублей.

Расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ продолжается.

«Если в отношении вас, ваших близких и родственников совершены аналогичные противоправные действия, вы можете обратиться с заявлением в любой близлежащий отдел внутренних дел», - напоминает пресс-служба ведомства.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пьяный житель Ижевска напал на полицейского при исполнении

15-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета» попал в больницу после столкновения со стеной в Удмуртии