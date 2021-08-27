Ижевчанка выиграла грант на окружном форуме «iВолга»

Фото: пресс-служба администрации Ижевска
Ижевчанка Надежда Исламова стала обладателем гранта на окружном форуме «iВолга». Девушка выиграла грант в размере 150 тысяч рублей. Деньги она потратит на реализацию проекта, который связан с разработкой экологичной технологии повышения устойчивости растений.
Всего 34 человека из 308, заявившихся по 9 номинациям, получили гранты на Всероссийском конкурсе молодежных проектов, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Удмуртия готова к отопительному сезону на 82%
Как будут благоустраивать Ленинский район Ижевска.