Ижевчанка выиграла грант на окружном форуме «iВолга»

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Ижевчанка Надежда Исламова стала обладателем гранта на окружном форуме «iВолга». Девушка выиграла грант в размере 150 тысяч рублей. Деньги она потратит на реализацию проекта, который связан с разработкой экологичной технологии повышения устойчивости растений.

Всего 34 человека из 308, заявившихся по 9 номинациям, получили гранты на Всероссийском конкурсе молодежных проектов, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

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