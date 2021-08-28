МВД по Удмуртии обратилось к футбольным болельщикам о соблюдении общественного порядка

Фото: ФК "ЗЕНИТ-ИЖЕВСК"

В МВД по Удмуртии обратились к футбольным болельщикам накануне матча Олимп-Первенства России по футболу команд второго дивизиона между командами «Зенит-Ижевск» Ижевск и «Амкар» Пермь.

- Болельщиков просим соблюдать общественный порядок, не допускать правонарушений. Воздержитесь от нецензурной брани, оскорбительных высказываний, в том числе экстремистского характера, в отношении игроков, судей, тренеров и других болельщиков, - отметили в пресс-службе ведомства.

Также в МВД напомнили о недопущении использования пиротехнических изделий, распития алкоголя на территории стадиона. В противном случае к нарушителям будут применяться меры административного воздействия.

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