29 августа в Ижевске ожидается +20 градусов

Август подходит к концу. Фото: pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 29 августа.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит +18…+20°С. Ожидается переменная облачность, дождей не предвидится.
Холодный северный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
Отметим, ночью в Удмуртии были заморозки до -1°С.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 754 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний – 4.
Желаем вам отличного воскресенья!
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