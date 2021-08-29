Более 3 млн рублей перечислил врач из Ижевска на счета мошенников

Ижевский врач попался на удочку мошенников. Фото: pixabay.com

В Ижевске обманули врача. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, все произошло в середине августа. Врачу позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что некто пытается похитить с банковского счета деньги. И чтобы предотвратить незаконные операции нужно срочно перевести имеющиеся деньги на безопасный счет.

Это были не последние звонки мошенников: врачу в течение трех дней звонили неизвестные и представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов. Они убеждали перевести деньги на различные счета.

В итоге потерпевший перечислил на 10 счетов более 3 миллионов рублей.

Сейчас полицейские устанавливают лица, причастные к совершению преступления.

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