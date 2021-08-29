Группировка из 5 человек продавала пенсионерам Ижевска чудо-посуду и чудо-фильтры

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В Ижевске осудили 5 членов преступной группировки, которых признали виновными в совершении 45 эпизодов мошенничества.

Установлено, что с 2018 по 2020 годы пенсионерам города звонили якобы сотрудники колл-центра и приглашали их в одну из частных клиник города, чтобы пройти бесплатное обследование в рамках «госпрограммы». Конечно, никакой программы не действовало и это были мошенники.

Они «обследовали» бабушек и дедушек, выявляли проблемы со здоровьем и предлагали панацею – наборы посуды или системы очистки воды, которые обладали чуть ли не лечебными свойствами. Даже проводили эксперименты, убеждая пожилых людей покупать эти товары.

Потерпевшие велись на уговоры и приобретали товар по сильно завышенным ценам. И только через некоторое время они понимали, что их обманули.

Мошенники признали свою вину, возместили потерпевшим деньги, способствовали в расследовании. Поэтому суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 4 лет до 2 лет 2 месяцев условно с испытательными сроками от 3 лет до 2 лет.

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