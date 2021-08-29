В Японии задержали приплывшего за политубежищем жителя Удмуртии

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Уроженца Удмуртии, приплывшего на Хоккайдо с острова Кунашир за политубежищем, задержали. Об этом сообщает РТ с ссылкой на генконсульство России в Саппоро.
Мужчину, которого раньше звали Владимиром, а теперь Ваас Феникс Нокард, задержали для проведения последующих разбирательств.
«Дипломаты находятся «в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств» произошедшего», - подчеркнули в российском посольстве.
Уже известно, что японская сторона отказала ему в убежище.
Напомним, 21 августа стало известно, что 38-летний житель Удмуртии самостоятельно приплыл в Японию с Курильского острова Кунашир. Он намеревался обратиться за политическим убежищем. Известно, что последние 3 года Нокард нигде не работал и жил на Курильских островах в палатке.
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