Гороскоп на 30 августа для ижевчан: бестолковые встречи у Близнецов и активный шопинг для Тельцов

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ОВЕН

Не бойтесь проявлять себя, все важные дела лучше сделать в начале дня. Вечером лучше отдохнуть в ресторане или кафе, но не передайте. Лучше танцуйте и веселитесь.

ТЕЛЕЦ

Сегодня может произойти встреча, способная перевернуть ваш мир на 90 градусов. Наведите марафет и займитесь шопингом – новый наряд придаст вам еще 150 процентов к уверенности. А вот ссориться с близкими не стоит.

БЛИЗНЕЦЫ

Не назначайте встреч в этот день. Они окажут пустыми и бестолковыми. Лучше займитесь спортом, погуляйте в парке и примите ванну с любимым человеком.

РАК

Недопонимание с родными – это просто неудачный день. Постарайтесь избегать таких встреч. Лучше займитесь шопингом.

ЛЕВ

Отдых, лень, спокойствие и тишина – вот девиз этого дня. Откажитесь от дополнительной работы, вам и своей хватает.

ДЕВА

Разберитесь в себе: что вам дорого, что неважно, что сделать в первую очередь, а какие дела вообще откинуть. Это поможет вам увидеть картину в целом и ощутить приток новой жизненной энергии. Не введитесь на скидки и акции, потеряете больше, чем сэкономили.

ВЕСЫ

Отличный день, чтобы побыть в тишине, а веером встреться с родными. Не вмешивайтесь в конфликты и внимательно следите за тем, что едите.

СКОРПИОН

Держите себя в руках, не поддавайтесь на провокации и держите ухо в остро! Воздержитесь от подписания важных бумаг, от заключения сделок. И проверяйте все то, что посылаете кому-то раз 5!

СТРЕЛЕЦ

Выступая, не бойтесь импровизировать и шутить. Ограничьте общение с токсичными людьми, лучше погуляйте в парке или встретьтесь с действительно родными друзьями.

КОЗЕРОГ

В этот день чувство меры и самосохранения должны стоять на первом месте. Не передайте, иначе окажитесь в не совсем удобном положении. Не бойтесь озвучивать свою точку зрения. Это поможет занять вам лидирующие позиции.

ВОДОЛЕЙ

Отложите все, что связано с финансами, на другой день, иначе можете потерять большую их часть. Относитесь к происходящему с юмором. Возможно, именно так вы отгоните от себя беду.

РЫБЫ

Ответственный день – будьте внимательны к просьбам начальства и выполняйте все поручения с рвением. Возможны ссоры с близкими людьми – следите за словами.

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