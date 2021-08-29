Фильм «Нуучча», в котором снялся уроженец Ижевска, получил Гран-при кинофестиваля в Чехии

Сергей Гилев из Ижевска. Фото: kino-teatr.ru

Фильм «Нуучча» (18+) якутского режиссера Владимира Мункуева, в котором снялся уроженец Ижевска известный актер Сергей Гилев, получил Гран-при престижного кинофестиваля в Карловых Варах. Приз вручен в рамках секции «На восток от Запада» - здесь за награду боролись 12 художественных фильмов. Об этом сообщают РИА Новости.

«Нуучча» – единственный фильм из России, попавший на конкурс. Действие картины, снятой по произведению польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского, происходит в конце 19 века в Якутии. Сергей Гилев сыграл в фильме каторжника Костю, который решает стать новым хозяином дома, завладев женой Хабджия.

Кроме Сергея в фильме снялись Павел Колесов, Ирина Михайлова, Иннокентий Луковцев и другие.

Отметим, кроме «Хрустального Глобуса» режиссер и продюсер картины получили премию в размере 15 тысяч долларов.

В России картину покажут менее чем через месяц на конкурсе кинофестиваля «Кинотавр».

Напомним, широкую известность Сергей Гилев получил в 2020 году, после съемок в сериале «Чики» (18+). В октябре того же года он был номинирован на премию GQ в номинации «Человек года». А в конце января 2021 года Сергей сыграл свадьбу.

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