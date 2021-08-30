Почти 2 тонны огурцов замариновали двое осужденных в Удмуртии

Огурцы распределят по другим колониям и СИЗО республики Фото: pixabay.com

Двое заключенных колонии-поселения №11 в Удмуртии замариновали почти 1 850 кг огурцов. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии, заключены контракты на закупку сырья для заготовки еще 1 485 банок.

«Около 1 500 банок маринованных огурцов доставлено заказчику – Жилищно-коммунальному управлению УФСИН Удмуртии, откуда в дальнейшем готовая продукция будет направлена в исправительные колонии и следственные изоляторы на стол осужденным», - говорится в сообщении.

О вкусовых качествах продукта не сообщается.

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