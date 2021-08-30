Погода в Ижевске 30 августа: переменная облачность и до +20°C

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 30 августа, понедельник. «Комсомолка» расскажет прогноз погоды на день.
По данным Гидрометцентра Удмуртии, сегодня днем в столице Удмуртии будет до +15-20°С. Ожидается переменная облачность, осадков синоптики не обещают. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
О погоде на неделю мы рассказывали здесь.
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