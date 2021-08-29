Лобовое столкновение, двойной наезд на лося и погибшие парни: обзор серьезных ДТП за неделю в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии
Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.
2 раза по лосю
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии
24 августа в районе СХВ в Ижевске произошло ДТП с двойным наездом на дикое животное.
Смертельное лобовое
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии
24 августа около деревни Карашур Якшур-Бодьинского района столкнулись две машины. Водитель иномарки и пассажирка отечественного авто погибли.
Врезался в стену
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии
26 августа в Сарапуле 15-летний подросток на мотоцикле «ИЖ Планета» врезался в стену дома. Парня увезли в больницу.
Погибшие 22-летние парни
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии
Вечером 26 августа на трассе Можга – Бемыж лоб в лоб столкнулись Renault Duster и ВАЗ. Отечественная машина под управлением девушки 2002 года рождения съехала с дороги и опрокинулась. Пассажиры – молодые люди 1999 года рождения – погибли.