Лобовое столкновение, двойной наезд на лося и погибшие парни: обзор серьезных ДТП за неделю в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

2 раза по лосю

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии

24 августа в районе СХВ в Ижевске произошло ДТП с двойным наездом на дикое животное.

Смертельное лобовое

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии

24 августа около деревни Карашур Якшур-Бодьинского района столкнулись две машины. Водитель иномарки и пассажирка отечественного авто погибли.

Врезался в стену

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии

26 августа в Сарапуле 15-летний подросток на мотоцикле «ИЖ Планета» врезался в стену дома. Парня увезли в больницу.

Погибшие 22-летние парни

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии

Вечером 26 августа на трассе Можга – Бемыж лоб в лоб столкнулись Renault Duster и ВАЗ. Отечественная машина под управлением девушки 2002 года рождения съехала с дороги и опрокинулась. Пассажиры – молодые люди 1999 года рождения – погибли.