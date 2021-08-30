За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 227 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 30 августа в Удмуртии выявлено 227 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 16 детей до 14 лет и 52 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 14 смертей.

118 человек выздоровели, их выписали.

6 112 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1228 - в состоянии средней степени тяжести, 280 – в тяжелом состоянии.

Всего на 30 августа в Удмуртии зарегистрировано 46 345 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 37 716 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 569 смертей.

Вакцинировано 331 083 жителя Удмуртии. Из них 289 925 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 19 346 человек.

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