Последние новости Ижевска на утро 30 августа 2021 года: бронза нашей теннисистки на Паралимпиаде и отказ в политическом убежище жителю Удмуртии

Надежда Пушпашева Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 30 августа. Синоптики обещают до +20°C, ожидается переменная облачность, без осадков. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 23 августа 2021 года одной строкой:

Итоги недели в Ижевске: последствия разрушающего урагана, крематорий в Удмуртии и история семьи, где 7 лет назад пропала дочь

Погода на неделю в Ижевске: в первых числах сентября ожидается похолодание и дожди

Лобовое столкновение, двойной наезд на лося и погибшие парни: обзор серьезных ДТП за неделю в Удмуртии

Почти 2 тысячи тонн огурцов замариновали двое осужденных в Удмуртии

Группировка из 5 человек продавала пенсионерам Ижевска чудо-посуду и чудо-фильтры

«Сделай добро и брось его в воду»: Ижевский фотограф помогает бездомным животным

Глава Удмуртии в Можгинском районе проверил готовность школ к учебному году

Парапланеристы из Удмуртии в 17-й раз стали чемпионами России

Жители забили панику: в Удмуртии спасатели вызволили двух собак из погреба

А теперь к главным новостям:

11-ИЖЕВЧАНИН НИКИТА ХАЙРУЛЛИН ПРОШЕЛ В СЛЕДУЮЩИЙ ТУР «НОВЫХ ТАНЦЕВ» НА ТНТ

Фото: скриншот с видео ТНТ

От юного брейкдансера Никиты, который прошел в следующий тур проекта, фанатеет сам Сергей Лазарев. Подробнее

НАДЕЖДА ПУШПАШЕВА ИЗ ВОТКИНСКА ЗАВОЕВАЛА БРОНЗУ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ НА ПАРАЛИМПИАДЕ

Надежда Пушпашева Фото: архив КП

Мастер спорта по настольному теннису Надежда Пушпашева вязла бронзовую награду по настольному теннису на Паралимпийских играх в Токио. Подробнее

ФИЛЬМ С УРОЖЕНЦЕМ ИЖЕВСКА ГИЛЕВЫМ В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ ВЗЯЛ ГРАНИ-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ

Фото: kino-teatr.ru

Сергей Гилев снялся в фильме «Нуучча» (18+) якутского режиссера Владимира Мункуева. Картина получила гран-при фестиваля в Карловых Варах. Когда ее покажут в России – читайте здесь.

ЯПОНИЯ ОТКАЗАЛА ЖИТЕЛЮ УДМУРТИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ УБЕЖИЩЕ

Фото: pixabay.com

Владимира, теперь более известного как Ваас Феникс Нокард, задержали в Стране восходящего солнца, где он пытался получить политубежище, переплыв пролив между островами Кунашир и Хоккайдо. Подробнее