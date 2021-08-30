284 пачки контрафактных сигарет изъяли из магазина в Удмуртии

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Сотрудника магазина в селе Менил Игринского района Удмуртии привлекли к административной ответственности за торговлю контрафактной табачной продукцией. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в ходе апрельской проверки из магазина изъяли 284 пачки сигарет без акцизных марок.

«Согласно ТР ТС 035/2014 «Технический Регламент Таможенного Союза на табачную продукцию» на потребительскую упаковку табачной продукции наносятся специальные (акцизные, учетно-контрольные или иные) марки, исключающие возможность их подделки и повторного использования)», - говорится в сообщении.

Административный протокол составили по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, материалы направили в суд. В июле мировой судья постановил оштрафовать продавца на 4 тысячи рублей, а контрафактные сигареты уничтожить в установленном порядке. Постановление вступило в законную силу.

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