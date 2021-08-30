Четыре автобусных маршрута откроют для школьников в Ижевске

Фото: архив КП

С 1 сентября в столице Удмуртии запустят 4 школьных автобусных маршрута. Как сообщает пресс-служба городской администрации, подвозить школьников будут силами 6 автобусов.

«Таким образом в этом году до школ №№ 17, 18, 70, 100 будут добираться 488 детей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый год количество учеников, добирающихся до своих школ на автобусе, увеличивается на 5%.

Межведомственная комиссия уже проверила маршруты на соответствие техническим характеристикам. По итогам объезда составлены акты с указанием недостатков.

«Основные замечания - отсутствие дорожных знаков, необходимость в обрезке деревьев, обустройство пешеходных переходов - уже устранены», - сообщает администрация города.

У всех автобусов есть тахометры и спутниковая система навигации ГЛОНАСС, а с 1 сентября появится и тревожная кнопка для вызова группы сотрудников Росгвардии.

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