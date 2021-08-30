Водитель «четырки» скончался в больнице после столкновения с фургоном на трассе в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 29 августа, на федеральной трассе М-7 недалеко от деревни Загребино в Игринском районе Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по региону, около 23:40 не имеющий прав 22-летний водитель фургона PEUGEOT Boxer, пытаясь совершить обгон по «встречке» в неположенном месте, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114 с 22-летним мужчиной за рулем.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2114» и его пассажир – 24-летний молодой человек, получили травмы и были госпитализированы, впоследствии водитель автомобиля «ВАЗ-2114» от полученных травм скончался в медицинском учреждении», - говорится в сообщении.

На водителя фургона составлены административные материалы, ведется расследование.

Госавтоинспекция напоминает условия, при которых водителю запрещено идти на обгон:

- транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;

- транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;

- следующее за ним транспортное средство начало обгон;

- по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

Также управление транспортным средством без водительских прав чревато штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Собственнику же за передачу управления ТС лицу без прав грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

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