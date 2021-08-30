Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования дела пропавшей девочки из Удмуртии

Фото: архив семьи Марии Марковой

Главный следователь России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву подготовить отчет о ходе поисков пропавшей 7 лет назад 15-летней жительницы Воткинска Марии Марковой. Как сообщает пресс-служба ведомства, розыск девушки ведется и по сей день.

«[Александру Тугушеву поручено] доложить о том, как продвигается расследование, о собранных данных об обстоятельствах исчезновения, версиях следствия и планах по дальнейшему расследованию», - говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2014 года Мария Маркова вышла ненадолго прогуляться и исчезла без следа. Несмотря на то, что поиски начались практически сразу, девушку не нашли до сих пор. На прошлой неделе журналист «Комсомолки» пообщался с матерью Маши и узнал о ходе поисков и о жизни семьи спустя 7 лет после ее пропажи.

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