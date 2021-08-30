Более 15 миллионов рублей перевели мошенникам жители Удмуртии за неделю

Фото: архив КП

За период с 23 по 29 августа у жителей Удмуртии дистанционно похитили 15 066 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, в полицию поступило 74 обращения, заведено 12 уголовных дел.

«Преступления были совершены под предлогом защиты от незаконных транзакций, покупки и продажи товаров и услуг в сети интернет, получения дополнительного заработка путем инвестиций», - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются личности преступников.

Ведомство напоминает, что ни под каким предлогом нельзя называть посторонним данные своих банковских карт и счетов, пин-коды и пароли из смс-сообщений, даже если запрашивающий представляется сотрудником банка. Услышав просьбу назвать баланс карты, коды и пароли, стоит прекратите разговор и позвоните на горячую линию своего банка, номер которой указан на обороте карты. Также ведомство просит граждан не участвовать в торгах на бирже при отсутствии специальных навыков.

Если вы стали жертвой аналогичного преступления, обращайтесь в полицию по телефону 02 (со всех мобильных - 102), либо в ближайший отдел полиции.

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