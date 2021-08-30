Родственников погибшего в боях за Польшу красноармейца ищут в Удмуртии

Фото: instagram.com/sovest_39/

Следователи управления СКР по Калиниградской области совместно с региональным поисковым отрядом «Совесть» ищут родственников красноармейца, уроженца села Вятское Каракулинского района Удмуртии Федора Степановича Коновалова, который погиб 22 января 1945 года в ходе освобождения территории Польши от войск вермахта. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте ПСО.

«Похоронен в 150 метрах северо-восточнее деревни Францишково Белостокского воеводства в Польской Республике. В настоящее время следователи регионального управления СКР совместно с поисковиками проводят мероприятия по розыску родственников погибшего красноармейца, чтобы передать им награду», - говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно в ходе проведения поисковых работ неподалеку от поселка Корнево Багратионовского района Калиниградской области был найден орден Славы 3-й степени, который, как выяснилось, принадлежал Федору Коновалову и, вероятно, был утерян им в бою.

Орден Славы 3-й степени. Фото: instagram.com/sovest_39/

«Установлено, что данным орденом награжден красноармеец Коновалов Федор Степанович, 1901 года рождения, уроженец Удмуртской АССР, разведчик-сапер 173-й стрелковой дивизии 31-й Армии 3-го Белорусского фронта», - пишет пресс-служба ПСО. На сайте обобщенного банка данных «Мемориал» указано, что он родился и до войны проживал в селе Вятское Каракулинского района.

Орден Федор Степанович получил за обезвреживание 20 противопехотных, 15 противотанковых мин и фугаса за один день 18 октября 1944 года. До этого Коновалов был награжден медалью «За Отвагу» за уничтожение 7 гитлеровцев (в том числе одного фельдфебеля) и захват в плен двух противников во время отражения контратаки врага, находящегося в окружении.

В настоящее время следователи совместно с поисковиками родственников погибшего красноармейца, чтобы передать им награду.

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