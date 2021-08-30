Водитель и пассажир попали в больницу после опрокидывания «Renault Logan» в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

28 августа 2021 года на 5-м километре автодороги «Большая Пудга - Николо-Сюга» в Можгинском районе Удмуртии произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 2:00 28-летний водитель «Renault Logan» не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Рено Логан» и его пассажир – 26-летний молодой человек, получили травмы, госпитализированы», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что скорость транспортного средства должна позволять контролировать его движение.

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