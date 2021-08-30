Лесной пожар ликвидировали в национальном парке «Нечкинский» в Удмуртии

Фото: vk.com/club74943185

26 августа в 08:52 Сарапульском районе у села Нечкино был зафиксирован лесной пожар. Как сообщает пресс-служба национального парка «Нечкинский», в 57-м квартале которого началось возгорание, пожар распространился на площади 0,2 га.

Фото: vk.com/club74943185

«В тушении лесного пожара были задействованы противопожарные силы и средства национального парка в количестве шести единиц техники и 11 человек», - говорится в сообщении.

Фото: vk.com/club74943185

В 09:48 пожар локализовали. Предполагается, что горение началось с дороги, поэтому в качестве возможной причины возгорания указывается непотушенная сигарета, выброшенная из окна проезжавшего мимо автомобиля.

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