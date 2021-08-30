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Здоровье30 августа 2021 14:40

452 административных протокола составили на не отчитавшихся о тестах на коронавирус жителей Удмуртии

Общая сумма штрафов по рассмотренным протоколам составила почти 2 миллиона рублей
Дмитрий Коренев
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Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

С 1 августа 2020 года по настоящее время в Удмуртию воздушным транспортом прибыло 33 254 человека. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, 685 человек не внесли сведения в ЕГПУ о результатах теста на ковид, что составляет 2,1% от общего числа.

«Данные граждане могут являться потенциальными источниками инфекции. По результатам тестов граждан, сдавших тесты на COVID-19, у 350 был выявлен вирус», - говорится в сообщении.

Всего ведомство возбудило 452 административных протокола, из них по состоянию на сегодняшний день рассмотрено судами 199 протоколов. Общая сумма штрафов по ним составила 1 914 500 рублей.

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