Карта распространения коронавируса 30 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 30 августа в Удмуртии заразились коронавирусом 227 человек. 14 человек скончались, 118 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 21 998 (+121 по отношению к утру 29 августа)
Глазов — 2 193 (+7)
Воткинск — 1 986 (+7)
Можга — 2 468 (+5)
Сарапул — 1 766 (+32)
Завьяловский район — 2 212 (+2)
Алнашский район — 754 (+1)
Балезинский район — 828 (+2)
Вавожский район — 423
Воткинский район — 554 (+5)
Глазовский район — 441
Граховский район — 309
Дебесский район — 349
Игринский район — 1 142(+10)
Камбарский район — 460 (+6)
Каракулинский район — 267
Кезский район — 459 (+6)
Кизнерский район — 463 (+5)
Киясовский район — 354
Красногорский район — 495
Малопургинский район — 585
Можгинский район — 522 (+3)
Сарапульский район — 532 (+1)
Селтинский район — 363 (+1)
Сюмсинский район — 524 (+8)
Увинский район — 1 559 (+1)
Шарканский район — 761 (+1)
Юкаменский район — 414 (+3)
Якшур-Бодьинский район — 613
Ярский район — 347
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