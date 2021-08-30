Карта распространения коронавируса 30 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com

На утро 30 августа в Удмуртии заразились коронавирусом 227 человек. 14 человек скончались, 118 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 21 998 (+121 по отношению к утру 29 августа)

Глазов — 2 193 (+7)

Воткинск — 1 986 (+7)

Можга — 2 468 (+5)

Сарапул — 1 766 (+32)

Завьяловский район — 2 212 (+2)

Алнашский район — 754 (+1)

Балезинский район — 828 (+2)

Вавожский район — 423

Воткинский район — 554 (+5)

Глазовский район — 441

Граховский район — 309

Дебесский район — 349

Игринский район — 1 142(+10)

Камбарский район — 460 (+6)

Каракулинский район — 267

Кезский район — 459 (+6)

Кизнерский район — 463 (+5)

Киясовский район — 354

Красногорский район — 495

Малопургинский район — 585

Можгинский район — 522 (+3)

Сарапульский район — 532 (+1)

Селтинский район — 363 (+1)

Сюмсинский район — 524 (+8)

Увинский район — 1 559 (+1)

Шарканский район — 761 (+1)

Юкаменский район — 414 (+3)

Якшур-Бодьинский район — 613

Ярский район — 347

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Родственников погибшего в боях за Польшу красноармейца ищут в Удмуртии

Лесной пожар ликвидировали в национальном парке «Нечкинский» в Удмуртии