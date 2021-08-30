Почти 400 граммов марихуаны нашли на чердаке дома у жителя Удмуртии

Фото: УМВД России по Удмуртии

В селе Серегино Балезинского района Удмуртии задержали 42-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, он подозревался в хранении наркотиков.

«На чердаке дома, принадлежащего подозреваемому, полицейские обнаружили 387 граммов наркотического средства растительного происхождения», - говорится в сообщении.

Установлено, что коноплю мужчина выращивал в парнике, размещенном на приусадебном участке.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств»). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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